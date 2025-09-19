Kıbrıs Gazisi Bahattin Şen, 51 Yıl Önceki Barış Harekatı'nı Anlattı

Amasya'da yaşayan Kıbrıs gazisi 72 yaşındaki Bahattin Şen, Kıbrıs Barış Harekatı'nda yaşadıklarını anlattı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kıbrıs Adası'na barış ve huzur getirmek amacıyla ilki 20 Temmuz 1974, ikincisi 14 Ağustos'ta düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 51 yıl geçti.

Harekat başladığında Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulunda onbaşı olarak görev yapan Şen, anılarını AA muhabirine anlattı.

Şen, harekat başlamadan Ankara'dan Mersin'e gittiklerini, Mersin Limanı'nda beklemeden tankları gemilere yüklediklerini söyledi.

Girne'ye iner inmez hemen savaş pozisyonuna geçtiklerini, arkadaşlarıyla korkusuzca savaşmaya başladıklarını anlatan Şen, "Girne'de bir gün bizlere 4 tankla görev verdiler. Öğlen yemeğini yiyeceğimiz zaman Beşparmak Dağları'ndan bir havan geldi, yemek tepsimizin ortasına vurdu, tepsi havaya fırladı. Ben ve öbür şoförler tanklarına çıktı. Mehmet Kara diye bir çavuşum vardı, vuruldu. Bir askerin sol ayağı kopmuştu. 'Onbaşım beni de götür revire' dedi. O anda benim tankın top mermisine havan geldi. Baktım patlama yok, çocuğu aldım revire götürdüm, tedavisi yapıldı." dedi.

Kendisi ve gazi arkadaşlarıyla gurur duyduğunu dile getiren Şen, şunları kaydetti:

"Kıbrıslı soydaşlarımızı hürriyetlerine kavuşturduk, yine olsa yine giderim. Oraya girdiğimiz zaman komutanlarımız hepsi iyilerdi. Uçaklarımız, tanklarımız, komandolarımız, hepsi mükemmel iş yaptı orada. Biz de yaptık görevimizi. Şimdi mesela diyorlar ki, 'Beşparmak Dağları'na o tankı kim çıkardı?'. Keşke ben çıkarsaydım o tankı, gurur duyardım. Orada yol yok, iz yok, Allah'ın takdiri işte. Allah devlete, millete zeval vermesin. Savaş da olmasın, istemiyoruz, herkes huzur içinde yaşasın."