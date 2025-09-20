Kıbrıs Gazisi Ali Kurt, Gaziantep'te Son Yolculuğuna Uğurlandı
72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Ali Kurt, böbrek ve kalp yetmezliği tedavisi gördükten sonra yaşamını yitirdi. Cenazesi, Olucak Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Gaziantep'te vefat eden 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Ali Kurt, Nurdağı ilçesinde toprağa verildi.
Böbrek ve kalp yetmezliği tedavisi gören ve hastanede yaşamını yitiren Kurt'un Türk bayrağına sarılı cenazesi, askerlerin omuzlarında Olucak Camisi'ne getirildi.
Cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından Olucak Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.
Törene, Kurt'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Nurdağı Kaymakam Vekili İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, kurum müdürleri, gaziler ile vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel