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Türk savaş gemileri, KKTC'nin Girne Turizm Limanı'nda halkın ziyaretine açıldı

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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde TCG I. İnönü Denizaltısı, TCG Zıpkın Hücumbotu ve TCG Gökova Fırkateyni Girne'de halkın ziyaretine açıldı. Ziyaret saatleri 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 olarak belirlendi.

Türk savaş gemilerinin, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne Turizm Limanı'nda halkın ziyaretine açıldığı bildirildi.

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı muharip unsurlarından, TCG I. İnönü Denizaltısı (S-360), TCG Zıpkın Hücumbotu (P-336) ve TCG Gökova Fırkateyni'nin (F-496), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü vesilesiyle Girne Turizm Limanı'na geldiği belirtildi.

Limanda bulunan gemilerin, 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatlerinde vatandaşlar tarafından ziyaret edilebileceği kaydedilerek, TCG Gökova Fırkateyni'ne ziyaretlerin, Girne Antik Limanı'ndan deniz araçları vasıtasıyla sağlanacağı ifade edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik
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