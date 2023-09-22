KGYS Kameralarıyla Görüntülenen Trafik Kazaları

Samsun, Tokat ve Kastamonu'da meydana gelen trafik kazaları, KGYS kameraları tarafından kaydedildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, ağustos ayında yaşanan kazaların görüntülerini paylaştı ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazalara dikkat çekti.

Samsun, Tokat ve Kastamonu'daki trafik kazalarını, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları görüntüledi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, yurt genelinde ağustos ayında yaşanan bazı trafik kazalarının KGYS kameralarınca kaydedilen görüntülerini internet sitesinde paylaştı.

Paylaşımda Samsun, Tokat ve Kastamonu'daki yol ve kavşaklarda aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen bazı kazalara ilişkin görüntülere de yer verildi.

Trafik Başkanlığı görüntüleri, "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi" notuyla paylaştı.