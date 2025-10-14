Melikgazi Belediyesi ve hayırsever işbirliğiyle yaptırılan Keziban-Davut Sapayer Akıl Küpü Kütüphanesi açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Esentepe Mahallesi'ndeki kütüphanenin açılış törenine, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, hayırsever Saniye Şahin, davetliler ile vatandaşlar katıldı.

Vali Çiçek, törende yaptığı konuşmada, Kayseri'deki belediyelerin kütüphanelere önem verdiğini ve her mahalleye bir kütüphane açmak için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Milletvekili Cıngı da belediyeciliğin artık yol, su, elektrikten ziyade insanlara yaşam alanları oluşturan hizmetlere dönüştüğünü ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ise Kayseri'nin ihtiyaçlarına göre şekillendiğini vurgulayarak, ilçe belediyeleriyle işbirliği içerisinde çalıştıklarını kaydetti.

Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu da akıl küpü kütüphanelerin çocuklar için güvenli bir liman haline geldiğini dile getirdi.

Tesisin çocukların kaliteli vakit geçirebilmesi için her türlü donamına sahip olduğuna dikkati çeken Palancıoğlu, Esentepe Mahallesi'ne okul, Kur'an kursu, mescit ve park yapılacağının da müjdesini verdi.

Hayırsever Şahin ise anne ve babasının adının verildiği kütüphanenin yapımı için Palancıoğlu'na ve ekibine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kütüphanenin açılışı yapıldı.