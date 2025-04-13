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Keşmir'de Meşale Festivali Kutlandı

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Hindistan kontrolündeki Keşmir'in Aishmuqam köyünde köylüler, yeni tarım sezonunun başlaması şerefine düzenlenen Meşale Festivali'nde çam ağacından yapılmış meşaleleri tutarak kutlama yaptılar.

SRINAGAR, 13 Nisan (Xinhua) -- Hindistan kontrolündeki Keşmir'in yazlık başkenti Srinagar'ın yaklaşık 70 kilometre güneyindeki Anantnag bölgesinin Aishmuqam köyünde, bir türbenin önünde düzenlenen Meşale Festivali'nde köylüler çam ağacından yapılmış meşaleler tutuyor, 12 Nisan 2025.

Köylüler kış mevsiminin ardından tarlalarını sürmeye başladıkları yeni tarım sezonu öncesinde, yerel olarak "Frov" olarak da bilinen Meşale Festivali'ni kutladı. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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