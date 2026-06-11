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Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger görevden uzaklaştırıldı

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İçişleri Bakanlığı, Kırıkkale Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger'in rüşvet alma suçu nedeniyle 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldığını ve görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Kırıkkale Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger'in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kırıkkale ili Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger, hakkında 'rüşvet alma' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 08.06.2026 tarih ve 2026/84 Esas sayılı kararı üzerine TCK'nın 251/1. maddesi kapsamında 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ayrıca yurt dışına çıkmamak şeklinde hükümle birlikte adli kontrol tedbirinin ayrı ayrı uygulanmasına karar verildiği, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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