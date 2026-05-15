KIRIKKALE'nin Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger'in yargılandığı 'rüşvet' davasında reddihakim talebi ikinci kez reddedildi, duruşma 1 Haziran'a ertelendi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger ve müteahhit M.Y. hakkında rüşvet iddiasıyla hazırlanan iddianameyle 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın bugün görülen duruşmasında, tutuksuz yargılanan M.Y. ile sanık avukatları hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger ise kamu görevlendirmesi olduğu gerekçesiyle duruşmaya katılmadı.

REDDİHAKİM TALEBİ KABUL EDİLMEDİ

Sanık Cönger'in avukatı, müvekkilinin heyet hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) şikayette bulunduğunu belirtti. Mahkeme heyetinin, müvekkille husumeti bulunduğunu iddia eden avukat, bu nedenle heyetin dosyadan el çekmesini istedi. İkinci kez reddihakim talebinde bulunan avukat, dosyanın 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini talep etti. Sanık avukatlarının taleplerini kabul etmeyen mahkeme heyeti, duruşmayı 1 Haziran'a erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı