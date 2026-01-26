"Kasten öldürmek" suçundan aranan hükümlü Dilucu Sınır Kapısı'nda yakalandı
Kasten adam öldürmek suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.İ, Dilucu Sınır Kapısı'nda Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.
"Kasten adam öldürmek" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Dilucu Sınır Kapısı'nda yakalandı.
Türkiye-Nahçıvan sınırında bulunan Dilucu Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapan Hatay nüfusuna kayıtlı M.İ, Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince incelendi.
Yapılan incelemede, M.İ'nin "Kasten adam öldürmek" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Gözaltına alınan M.İ, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel