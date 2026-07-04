Haberler

Edirne'de otomobilin çarptığı kadın öldü

Edirne'de otomobilin çarptığı kadın öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'nin Keşan ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 75 yaşındaki Ayşe Karaca, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yolun karşına geçmek isterken otomobilin çarptığı Ayşe Karaca (75), hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Aşağı Zaferiye Mahallesi Saray Caddesi'nde meydana geldi. A.Y. (74) yönetimindeki 22 AY 836 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Ayşe Karaca'ya çarptı. Karaca ağır yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayşe Karaca, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Karaca'nın cenazesi otopsi için morga konuldu. Otomobil sürücüsü A.Y. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker partisinden istifa etti

CHP'li vekil partisinden istifa etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Umutlu bekleyiş acıyla bitti, ailelerin feryadı yürek dağladı

Umutlu bekleyiş acıyla bitti, ailelerin feryadı yürek dağladı
Veli Ağbaba'nın yeğenine 'Nüfuz Ticareti' suçlaması: Ahmet Can Ağbaba için tutuklama talep edildi

Yolsuzluk soruşturmasında CHP'li vekilin yeğenine tutuklama talebi
4 yıl önce kuruyan Marmara Gölü'nün son hali mest etti

4 yıl önce kuruyan gölün son hali mest etti
Şara, Türk üniversitesinden 4 ismi vekil olarak atadı

Şara, Türk üniversitesinden 4 ismi vekil olarak atadı
Oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeniyle ilgili ön rapor çıktı

Oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeniyle ilgili ön rapor çıktı
Mezuniyet törenine damga vuran protesto! Öğrenciler rektöre sırtını döndü

Mezuniyete damga vuran protesto! Öğrenciler rektöre sırtını döndü
Uludağ'da yaz ortasında kutup manzarası! 'Çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı'

Görüntü Uludağ'dan! "Çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı"