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Edirne'de asayiş

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Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı, Enez ilçesinde ise patlamamış top mermisi bulunarak muhafaza altına alındı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yörük Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği Ü.K'nın üzerini aradı

Aramada 6,30 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Ü.K. gözaltına alındı.

Edirne'de top mermisi bulundu

Edirne'nin Enez ilçesinde bulunan patlamamış top mermisi muhafaza altına alındı.

Karaincirli Sahili'nde denize giren Yücel Aydemir yüzdüğü sırada eline bir cisim çarptı.

Cismi kıyıya çıkaran Aydemir bunun bir patlamamış top mermisi olduğunu fark edip durumu jandarmaya bildirdi.

Ekipler yaptıkları incelemenin ardından top mermisini muhafaza altına aldı.

Kaynak: AA / Ömer Çakıcı
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