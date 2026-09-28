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Keşan'da taksiyle uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 2 şüpheli tutuklandı

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Keşan'da taksiyle uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 2 şüpheli tutuklandı
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Edirne’nin Keşan ilçesinde taksiyle uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, polis operasyonuyla gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Yörük Mahallesi Kural Sokak’ta durdurulan taksinin aramasında 132,32 gram metamfetamin ve 25,29 gram taş kokain ele geçirildi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde taksiyle uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen ve polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve İstihbarat Büro Amirliği ekipleri, taksiyle uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, düzenlediği operasyonla K.K. yönetimindeki taksiyi Yörük Mahallesi Kural Sokak üzerinde durdurdu. Takside yapılan aramada poşet içerisinde 132,32 gram metamfetamin ve 25,29 gram taş kokain ele geçirdi. Sürücü K.K. ve takside yolcu olarak bulunan E.İ. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.K. ve E.İ., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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