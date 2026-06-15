Haberler

Yanan otların üzerine düşen kadın, 13 gün sonra yaşam savaşını yitirdi

Yanan otların üzerine düşen kadın, 13 gün sonra yaşam savaşını yitirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'nin Keşan ilçesinde bahçede yakılan otları söndürmek isterken alevlerin üzerine düşüp ağır yaralanan 69 yaşındaki Ayşe Bayır, 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde bahçede yakılan otları söndürmek isterken ateşin üzerine düşüp yaralanan Ayşe Bayır (69), 13 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 2 Haziran'da ilçeye bağlı Orhaniye köyünde meydana geldi. Ayşe Bayır ile birlikte yaşadığı oğlu Ali Bayır (46), bahçedeki otları topladıktan sonra evin önünde yaktı. Rüzgarın etkisiyle yükselen alevlerin eve yaklaşması ile Ayşe Bayır, yanan otları söndürmek istedi. Bu sırada Ayşe Bayır, dengesini kaybederek yanan otların üzerine düştü. Durumu fark eden oğlu Ali Bayır da annesini kurtarmak isterken düştü. Anne ve oğlu, çevredekilerin yardımıyla yanan otların arasından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve oğlu, kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yangın, muhtarlığa ait su tankeriyle söndürüldü.

Vücudunda ağır yanıklar oluşan ve durumu ciddi olan Ayşe Bayır, ilk müdahalesinin ardından İstanbul'daki bir hastaneye sevk edildi.

Ayşe Bayır, 13 gün sonra tedavi gördüğü hastanede bugün sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Bayır'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna konuldu. Ayşe Bayır'ın bugün ikindi vakti Orhaniye köyünde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu bir ilk! Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum seçimin yapılacağı tarihi verdi

Bu bir ilk! Erdoğan'ın başdanışmanı seçimin yapılacağı tarihi verdi
107 günlük savaş bitiyor! Beyaz Saray'dan beyaz dumanlar yükseldi

Ve beklenen görüntü geldi

Netanyahu'nun Trump'a rest: Çekilmeyeceğiz, saldırılara devam edeceğiz

Barışa sadece birkaç adım kalmışken Netanyahu'dan Trump'a rest
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düğünlerde kiralık nikah memuru dönemi! Ücreti 23 bin liraya kadar çıkıyor

Düğünlerde yeni dönem! Ücreti 23 bin lirayı buluyor
Polis kovalamasında yakalanacağını anlayınca kafasına sıktı

Polis kovalaması ölümle bitti
Erdoğan 'Kökünü kazıyacağız' demişti! Operasyonda 293 şüpheli yakalandı

Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Bugün yüzlerce kişi yakalandı
Abi-kardeş arasında takı krizi

Abi-kardeş arasında takı krizi
Bartın'da bulunan İHA ile ilgili yeni detaylar! İşte menşei ülkesi

Bartın'da bulunan İHA ile ilgili yeni detaylar! İşte menşei ülkesi
Kartal’daki Osman Oruç cinayetinde sır perdesi aralandı: Cinayet dedektifleri yüzlerce saatlik görüntü inceledi

İstanbul’daki esrarengiz cinayette düğüm çözüldü
Memur ve emekli için zam hesabı değişti! İşte en düşük maaşlar

Memur ve emekli için zam hesabı değişti! İşte en düşük maaşlar