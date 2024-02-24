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Keşan'da Muhtar Ali Yalnız Parkı açıldı

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Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Cumhuriyet Mahallesinde düzenlenen törende 5 yıl gibi kısa bir sürede hayalet şehirden, hayal edilen şehre ulaştıklarını belirtti. Keşan'da sosyal hayatı canlandırarak önemli projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Helvacıoğlu, Keşan halkının mutlu olması için çalıştıklarını söyledi. Konuşmaların ardından Helvacıoğlu parkın açılışını yaptı.

Keşan'da "Muhtar Ali Yalnız Parkı" düzenlenen törenle açıldı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Cumhuriyet Mahallesinde düzenlenen törende 5 yıl gibi kısa bir sürede hayalet şehirden, hayal edilen şehre ulaştıklarını belirtti.

Keşan'da sosyal hayatı canlandırarak önemli projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Helvacıoğlu, Keşan halkının mutlu olması için çalıştıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Helvacıoğlu parkın açılışını yaptı.

Keşan'da "Barış Manço Şarkıları Konseri" düzenlendi

Keşan Belediyesi Sanat Merkezi Çocuk Korosu tarafından "Barış Manço Şarkıları Konseri" düzenlendi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, konser öncesi yaptığı konuşmada, Barış Manço'yu vefatının 25. yıl dönümünde rahmet ve sevgiyle andıklarını belirtti.

Keşan Belediyesi Sanat Merkezi'nde 10 bine yakın çocuğun güzel başarılar ve deneyimler elde ettiğini, bazılarının aldıkları eğitimle Ege Üniversitesi Konservatuarını kazandıklarını aktaran Helvacıoğlu, daha büyük başarılar elde etmek için merkezi büyüteceklerini söyledi.

Konuşmalarının ardından çocuk korosu Barış Manço'nun sevilen şarkılarını seslendirdi.

Enez ilçesinde "Filistin'e destek" kermesi düzenlendi

Edirne'nin Enez İlçesinde Filistin'e destek olmak amacıyla kermes düzenlendi.

İlçe Müftülüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kermeste kadınların hazırladığı gıda ürünlerine vatandaşlar ilgi gösterdi.

Kermesten elde edilen gelirin Filistin'e gönderileceği belirtildi.

Etkinliğe, AK Parti İlçe Başkanı Eyüp Soydemir, Belediye Baskan Adayı Abdullah Bostancı ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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