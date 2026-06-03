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Keşan'da Çarşı Merkezinde Kavga Çıktı: 2 Kişi Havaya Ateş Açtı

Keşan'da Çarşı Merkezinde Kavga Çıktı: 2 Kişi Havaya Ateş Açtı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde çarşı merkezinde iki grup arasında çıkan kavgada kurusıkı tabancayla havaya ateş açan 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde çarşı merkezinde kurusıkı tabancayla havaya ateş açan 2 kişi, polis tarafından yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'ndeki Kunduracılar Çarşısı girişinde meydana geldi. Çarşı girişinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında havaya ateş açıldı. Çevrede panik yaşanırken, ihbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, olaya karışan M.A.Y. (17) ve Ş.H.Y.'yi (17) gözaltına aldı. M.A.Y.'nin üzerinde 1 kurusıkı tabanca ve 14 mermi ele geçirildi. 2 şüpheli, işlemleri için Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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