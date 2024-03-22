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Keşan'da firari hükümlü yakalandı

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Keşan ilçesinde 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Polis ekipleri Yeni Mescit Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği F.K'yı durdurdu.

Şüphelinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünde "tehdit" ve "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

F.K. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Keşan ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri durumundan şüphelendiği E.K, E.F, ve M.K'nın üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Olayla ilgili şüpheliler gözaltına alındı.

Hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Keşan ilçesinde hırsızlık şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde bir işyerinden elektrikli ısıtıcı, oyuncak ile 250 lira çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler işyerinin güvenlik kameralarından şüphelinin kimliğini tespit etti.

Şüpheli O.Y. işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Keşan Tutuklama Güvenlik Hırsızlık Gözaltı Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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