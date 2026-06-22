Yurt dışına kaçmak isteyen 3 FETÖ şüphelisi yakalandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde durdurulan araçta yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isterken yakalanan 3 FETÖ/PDY şüphelisinden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Keşan-İpsala kara yolu üzerinde C.E. yönetimindeki aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen FETÖ/PDY şüphelileri S.A.Ç., B.D. ve C.E. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.D. ve C.E., çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.A.Ç. tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı