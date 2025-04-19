Keşan'da Eski Çöplük Alanına Fidan Dikimi Gerçekleştirildi

Keşan Belediyesi, Keşan Orman Müdürlüğü ve Keşan Fenerbahçeliler Derneğinin katkılarıyla eski çöplük alanına fidan dikimi yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geçen yaz yaşanan yangında zarar gören alanda ağaçlandırma çalışması yapıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Özcan, fidan dikim töreninde yaptığı konuşmada, belediye olarak ağaçlandırma faaliyetlerine önem verdiklerini belirtti.

Eski çöplük alanının 2006 yılında ıslah edildiğini aktaran Özcan, "Buraya çam ağaçları dikmiştik ama geçtiğimiz yaz mevsiminde yaşanan anız yangını bu alana sıçradı. Yangında birçok ağacımız telef oldu. Yeniden yeşillendirmeye niyetimiz vardı. Keşan Fenerbahçeliler Derneği mevcut alanı Fenerbahçeliler adına ağaçlandırmak için talepte bulundular. Keşan Belediyesi, Keşan Orman İşletme ve Keşan Fenerbahçeliler Derneği işbirliğinde fidan ekimini gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Keşan Orman İşletme Müdürü Ulaş Ahatoğlu ise etkinliğe fidan desteği vermekten dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Yaz aylarının yaklaştığını da anımsatan Ahatoğlu, vatandaşları orman yangınlarına karşı dikkatli olması uyarısında bulundu.