Keşan Belediye Başkanı Trafik Eğitim Parkında İncelemede Bulundu

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, trafik eğitim parkında incelemede bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, parkta incelemede bulunan Helvacıoğlu çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Helvacıoğlu, anaokulundan ehliyet alana kadar çocuklara trafik eğitimi verileceğini söyledi.

Trafik eğitim parkındaki çalışmaların yakında tamamlanacağını belirten Helvacıoğlu, "Trafikte yer alan tüm unsurların bulunacağı parkımızda sona yaklaşıyoruz. Küçük dokunuşların ardından açacağımız tesisimizde trafik kurallarına duyarlı, farkındalık sahibi nesiller yetişmesi için çalışıyoruz. Trafik eğitim parkımız çocuklarımızın anne ve babaları ile ailece hoşça vakit geçirecekleri bir alan ve ortam sunacak, günlük hayatta karşılaşılan trafik ortamını birebir yaşatacak." ifadelerini kullandı.

Sosyal Dayanışma Merkezine ziyaret

Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı Sosyal Dayanışma Merkezini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yılmaz ve Balcı, kurslara katılan kadınlarla sohbet etti ve çalışmalarını inceledi.

Balcı, merkeze devam eden kursiyerlerin mesleki donanım ve istihdam olanağı elde ettiğini belirtti.

Keşan Belediyesinin de merkeze destek olduğunu ifade eden Balcı, şunları kaydetti:

"Hem kadınlarımıza hem de çocuklarımıza eğitim planlamalarımızın yapıldığı, standartları yüksek eğitim salonları ile kadınlarımızı teşvik eden merkezimizin çalışmalarına bir kez daha hayran kaldık. Dikiş, kuaförlük, okuma yazma ve pastacılık derslerine gösterilen yoğun ilgi ile büyümeye devam ediyoruz. Kursa gelen kadınlarımızın evlatları için de kreş hizmeti veren SODAM ailesine emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."