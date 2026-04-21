Dışişleri Bakanlığından Kerkük valiliğine Irak Türkmen Cephesi Başkanı Ağa'nın seçilmesine ilişkin açıklama Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Kerkük valiliğine Türkmen valinin seçilmesini kapsayıcılık ve toplumsal huzur açısından tarihi bir gelişme olarak değerlendirdi. Bu durum, Türkmenlerin meşru bir hakkının teslimi olarak görülüyor.

Dışişleri Bakanlığı tarafından, Irak'ta Kerkük valiliğine Türkmen bir valinin seçilmesinin kapsayıcılık, temsilde adalet ve toplumsal huzurun tahkimi konusunda tarihi bir gelişme olduğu bildirildi.

Bakanlıktan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

"Kültürel çeşitliliğe ve çoğulcu bir yapıya sahip Kerkük'e Türkmen bir vali seçilmesi, kapsayıcılık, temsilde adalet ve toplumsal huzurun tahkimi bakımından son derece önemli ve tarihi bir gelişmedir." ifadesine yer verilen açıklamada, bunun aynı zamanda, Irak'ın ve Kerkük'ün asli bileşeni olan Türkmen soydaşlar bakımından meşru bir hakkın gecikmiş bir teslimi olarak görüldüğü kaydedildi.

Kerkük'te üst düzey idari görevlerin bileşenler arasında uzlaşı temelinde dönüşümlü şekilde paylaşımının, sadece Türkmenler değil, Kerkük'ü oluşturan tüm unsurlar için adil ve hakkaniyete uygun bir kazanım olduğu kaydedilen açıklamada, gelişmenin, Irak'ın ve Kerkük halkının huzur, güvenlik ve refahına katkıda bulunması temenni edildi.

Ne olmuştu

Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi, Kerkük vilayeti valiliği görevine seçilen Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa'ya Kerkük valiliği atama kararnamesini teslim etmişti.

Kerkük Valiliği yaklaşık 100 yıl sonra yeniden Türkmenlere geçerken. Kerkük İl Meclisi 17 Nisan'da yapılan oturumda, ITC Başkanı Muhammed Seman Ağa'yı vilayet valisi olarak seçmişti.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker
Rusya'da 40 İsrailli gözaltına alındı

Netanyahu'ya darbesi büyük! 40 İsrailli gözaltına alındı
Haberler.com
500

Seray Kaya, 'Sultana' filminin setinde sınırları zorladı

Rolüne böyle hazırlandı

Serdal Adalı'dan Ernest Muçi ve Semih Kılıçsoy itirafı: ''İnşallah'' diyerek açıkladı

''İnşallah satın alma opsiyonunu kullanıp bizden satın almazlar!''
Özgür Özel'in dili sürçtü: 71 bin tane İsrailli bebek öldü

Özgür Özel'in dili sürçtü: Filistinli bebek demek isterken...
ABD'li kaleci Klinsmann'ın boynu kırıldı

Boynu kırıldı!
Seray Kaya, 'Sultana' filminin setinde sınırları zorladı

Rolüne böyle hazırlandı

Motosiklet koyun sürücünün arasına daldı: Sürücü yaralandı, 8 koyun öldü

Kurallara uymayınca, sürüsünden 8 koyunu kaybetti
Amerikalı gezgin Diyarbakır'da protestonun ortasında kaldı

Amerikalı gezgin Diyarbakır'da ABD karşıtı mitingin ortasında kaldı