Kerkük'te ramazan gecelerinin geleneksel eğlencesi "sini zarf" oyunu sürdürülüyor

Kerkük'te Türkmenlere has, geleneksel "sini zarf" oyunu, ramazan gecelerinde her kesimden insanı bir araya getirmeye devam ediyor.

Irak'ta Türkmenlerin yoğunlukla yaşadıkları Kerkük, Erbil, Salahaddin, Diyala ve Musul gibi kentlerde oynanan 'sini zarf", özellikle

Kerkük'te ramazan gecelerinin vazgeçilmez eğlencesi konumunda. Yıllardır sürdürülen geleneksel oyun, kıraathane ve çayevlerinde iftardan sahura kadar oynanıyor.

Kerkük'ün Dedeler Yadigarı çayevinde yıllardır "sini zarf" oynadığını belirten Muhammed Merdan Reşid, bunun Türkmenlerin ramazan ayına özel ve geleneksel oyunu olduğunu hatırlattı.

Ramazan akşamları iftar sonrası başlayan, geleneksel oyun sayesinde dost ve arkadaşlarıyla buluştuklarını aktaran Reşid, bu buluşmaların aralarındaki dostluğu ve samimiyeti daha da pekiştiğini dile getirdi.

Bazen bu oyun sayesinde çocukluk arkadaşlarıyla karşılaştıklarını ve bir araya geldiklerini belirten Reşid, ramazan gecelerini bu şekilde geçirmekten çok mutlu olduğunu anlattı.

Her gün sahura kadar Dedeler Yadigarı çayevinde "sini zarf" oynadığını ifade eden Muhammed Murad ise bazen sahurlarını burada yaptıklarını söyledi.

Kentler arası müsabakalar da düzenleniyor

Sini zarf oyununu 40 yıldan beri oynayan Sattar Berber, kentler arası müsabakalar da yaptıklarını bildirdi

"Seksenli yıllarında ilk kez dayımla birlikte çayhaneye gidip oynamaya başladım. Onunla birlikte Erbil kenti ve Altunköprü nahiyesine gider müsabakalara katılırdık." diyen Berber, bu müsabakaların en çok Kerkük ve Erbil arasında yapıldığını söyledi."

Oyundaki 11 zarfın, ramazanın, "on bir ayın ardından" gelmesinden esinlendiğini söyleyen Murad Eyad, Türkmenlere has bir oyun olmasına rağmen kentteki Kürt ve Araplardan da oyuna iştirak edenlerin olduğunu anlatttı.

Eyad, bu geleneksel oyun sayesinde yeni ve başka halklardan da arkadaşlık ve dostluklar edindiklerini dile getirdi.

Ramazanın toplumsal yapıya katkısına değinen Mutanna İhsan, söz konusu oyunun, yıllardır kentte birlikte yaşama ve halklar arası barış ve huzura da vesile olduğunu ifade etti.

İhsan,"Çok güzel akşamlar geçiriyoruz burada. Her gün bir başka dostluklar ediniliyor burada. Diğer etnik gruplarla bu sini (tepsi) etrafında bulunmak bizi birleştiriyor." dedi.

Teknoloji ile internet oyunlarının yaygınlaşmasına rağmen hala bu oyuna ilginin büyük olduğunu vurgulayan Şahin Yusuf, kentte çayhaneler arası güzel müsabakaların yapılması da ramazan akşamlarına renk kattığını söyledi.

Sini zarf oyunu

Irak'taki Türkmenlere has ve daha çok ramazan ayında iftardan sonra kahvehanelerde toplanan erkekler arasında oynanan oyun, üçer veya dörder kişilik takımlar halinde oynanıyor.

Oyunun temel kuralı, sini (tepsi) üzerindeki 11 fincandan birisinin altına yerleştirilmiş "zarf" denilen renkli boncuğu bulmak.

Oyun sırasında hoyratlar ve canlı müzik eşliğinde şarkılar seslendirilirken, baklava, acı kahve, şeker, ceviz, hurma, lokum, meyve ve çay ikramları yapılıyor.

İkramların keyfini süren sini-zarf oyuncuları, bir yandan da tepsiye yapıştırılan fincanların içinde saklanan yüzüğü büyük bir dikkatle bulmaya çalışıyor.