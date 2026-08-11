Kerkük'te DEAŞ bombası: 3 asker yaralandı

Irak'ın Kerkük kentinin güneyindeki Vadi Şay bölgesinde orduya ait bir devriye aracının güzergahına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 askerin yaralandığı belirtildi.

Irak resmi ajansı INA'nın haberine göre, daha önce terör örgütü DEAŞ mensuplarınca yol kenarına yerleştirilen bir bomba bölgede devriye görevi yapan Irak ordusuna ait askeri araç geçtiği sırada patladı.

Saldırıda yaralanan 3 asker Dakuk İlçe Hastanesine kaldırıldı.

Irak ordusu ve federal polis gücü bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 10 Aralık 2017'de terör örgütü DEAŞ'a karşı "zafer" kazanıldığını ilan etmişti.

Buna rağmen DEAŞ'a bağlı hücreler, Irak'ın kuzey, batı ve doğusundaki bazı bölgelerde faaliyet göstermeyi ve zaman zaman saldırılar düzenlemeyi sürdürüyor.

Irak güçleri de örgütün kalıntılarına yönelik operasyonlarına devam ediyor.

Kaynak: AA