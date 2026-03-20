Irak'ın Kerkük kentinde Bayram namazı kılındı

Irak'ın Kerkük kentinde, Bayram namazı dolayısıyla şehrin merkezindeki camilere akın eden vatandaşların en büyük dilekleri, ülkenin ve Orta Doğu'nun barışa kavuşması oldu.

Kerkük kent merkezindeki Bağdat Yolu semtinde bulunan Büyük Nur Camisi İmam Hatibi Ahmed Hurşid, tüm Müslüman ülkelerinin barış ve huzur içinde yaşamasının en büyük temennileri olduğunu ifade etti.

Kerkük'ün kent merkezindeki Musalla semtinde bulunan Avcı Camisi İmam Hatibi Adil Mahmud ise, okumuş olduğu bayram hutbesinde, "En büyük dileğimiz Orta Doğu ve memleketimizin barış ve selamete kavuşmasıdır. Savaşın hiç bir tarafa faydası yok ve savaşta kazanan da yok." İfadesini kullandı.

Bayram namazını Avcı camisinde eda eden Kerkük sakini Ahmet Nazım AA muhabirine konuştu. Nazım, "Ülkemizde birlik ve beraberliğin bir an önce sağlanmasını istiyoruz. Orta Doğu üzerindeki bu kara bulutun bir an önce kalkmasını ve savaşın sona ermesini temenni ediyoruz." dedi.