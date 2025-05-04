Kerkük'te 3 Mayıs Türkçülük Günü Kutlandı

Irak'ın Kerkük kentinde 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Türkmen Düşünce Ocakları tarafından, Kerkük merkezindeki Almaz semtinde düzenlenen kutlama programına, Irak Türkmen Cephesi, sivil toplum örgütleri, dernek ve yerel yetkililer katıldı.

Burada konuşan Türkmen Düşünce Ocakları Yöneticisi Mehmet Küzeçi, son yüzyılda Irak'ta varlık mücadelesi veren Türkmenler için bugünün çok önemli ve kutlu bir gün olduğunu söyledi.

Osmanlı'dan sonra Irak'taki müteakip hükümetlerin Türkmenlerin hep yok saydığını hatırlatan Küzeçi, tüm mağduriyet ve yok sayma politikalarına rağmen Türkmenler bu topraklarda var olmayı başardıklarını ifade etti.

Kuzeçi, Irak'ın asil unsuru olan Türkmenlerin benlik ve özlerini korumaya devam edeceklerini kaydetti.

Irak Türkmen Cephesi Siyasi Büro Üyesi Mardin Gökkaya ise Kerkük'teki Türkmen gençliğinin bu tür çalışmalara katılmasının önemli olduğunu söyledi.

"Ata ve dedelerden bize kalan bugün, bir ecdadın fikir ve düşünce mirasıdır." diyen Gökkaya, bu milli şuurun, zor topraklarda varlık mücadelesine ilham kaynağı olduğuna dikkati çekti.

Gökkaya, daha önce dedelerin taşıdığı bu mirasın şimdiki gençler tarafından sürdürüldüğünü sözlerine ekledi.