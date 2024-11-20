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Kerkük Nüfus Sayımı Öncesi Demografik Değişiklik İddiası

Kerkük Nüfus Sayımı Öncesi Demografik Değişiklik İddiası
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Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan, Kerkük'ün demografik yapısını bozmak amacıyla nüfus sayımı öncesi 260 bin kişinin kent dışından getirildiğini açıkladı. Turan, Türkmenlerin nüfus sayımını desteklediğini ancak demografik değişikliklere karşı uyarıda bulundu.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, Kerkük'ün demografik yapısını bozmak için genel nüfus sayımı öncesi 260 bin kişinin kent dışından getirilip Kerkük nüfus kütüğüne yazdırıldığını söyledi.

Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nüfus sayımı öncesi Erbil ve Süleymaniye kentlerinden çok sayıda ailenin Kerkük'e getirildiğini gözlemlediklerini belirtti.

Turan, "Türkmenler, Irak'taki nüfus sayımını destekliyor. Kerkük 2003 sonrası demografik değişikliğe uğradı. Sayım öncesi de 260 bin kişi kent dışından getirilerek Kerkük nüfus kütüğüne yazdırıldı." dedi.

"Kerkük'ün demografisini etkilemeye ve Türkmen kimliğini bozmaya yönelik ciddi girişimler var." diyen ITC Başkanı Turan, Kerkük nüfus sayım sonuçlarının ilanının 1957 yılı nüfus sayımı kütükleri incelenene kadar ertelenmesini talep ettiklerini bildirdi.

Irak'ta tüm ülkeyi kapsayan nüfus sayımı sokağa çıkma yasağının olduğu 2 gün boyunca elektronik ortamda 120 bin görevli tarafından gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Güncel
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