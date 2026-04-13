Balıkesir'de evde çıkan yangında 1 kişi öldü
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde bir evde çıkan yangında 71 yaşındaki H.Ç. hayatını kaybetti. Yangın, zemin katta meydana geldi ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yenice Mahallesi Yukarı Cami Caddesi'ndeki iki katlı evin zemin katında yangın çıktığını fark edenler durumu 112 Acil Durum Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangını kontrol altına alınarak söndürüldü.
Evde yapılan kontrolde dumandan etkilenen H.Ç'nin (71) hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın