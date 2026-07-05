Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde kırsal alanda çıkan yangın ormana sıçradı. İtfaiye ve orman ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde arazide çıkan ve ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.
Kırsal Karaağaç Mahallesi'ne yakın bölgedeki arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın, daha sonra ormana sıçradı.
İhbarlar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Miraç Kaya