Kepez'de şehit ve gazi ailelerinin evlerinde bayram temizliği yapıldı

Kepez Belediyesince, şehit ve gazi ailelerinin evlerinde bayram öncesi temizlik gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehit ve gazi ailelerinin evleri, yaklaşan bayram öncesinde ekipler tarafından temizlenerek bayrama hazırlandı.

Sosyal sorumluluk çerçevesinde yapılan çalışmalar kapsamında, Şehit İbrahim Kaçak'ın Ünsal Mahallesi'ndeki aile evi de temizlendi.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında olduklarını belirtti.

Aileler için yürütülen hizmetlerin bir görev değil, vefa borcu olduğunu aktaran Kocagöz, "Amacımız, bayramı herkes için daha huzurlu ve anlamlı kılmak. Onların hayatını kolaylaştırmak ve yanlarında olmak bizim önceliğimizdir. Şehit ve gazi ailelerimiz bizlerin baş tacıdır." ifadelerini kullandı.