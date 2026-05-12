Kepez'de gençlik festivali düzenlenecek

Antalya'nın Kepez ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gençlik Festivali (GENÇFEST) gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, spor etkinlikleri, sahne gösterileri, yarışmalar, tiyatro oyunu ve konser programlarının yer alacağı festival, 16-17 Mayıs'ta Hasan Doğan Stadyumu ve farklı noktalarda yapılacak.

Festivalin ilk gününde, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde "Bandırma Vapuru" tiyatro oyununun gala gösterimi gerçekleştirilecek.

Program kapsamında, masa tenisi, futbol, basketbol, voleybol, badminton, ayak tenisi gibi birçok etkinlik, kent sakinleriyle buluşacak. Festivalin finalinde ise sanatçı Emir Can İğrek konser verecek.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, 19 Mayıs'ın gençliğe armağan edilen en anlamlı bayramlardan biri olduğunu belirtti.

Atatürk'ün emanet ettiği Cumhuriyetin ışığında bayram coşkusunu gençlerle birlikte yaşayacaklarını kaydeden Kocagöz, kent sakinlerini festivale davet etti.