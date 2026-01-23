Haberler

Kepez'de 6 bin 577 kişiye ücretsiz kanser taraması yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi'nin mobil sağlık tırı, geçen yıl 6 bin 577 kişiye HPV, mamografi ve kolorektal kanser taraması hizmeti sundu. Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, erken tanının hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi'nin mobil sağlık tırı, kanser taramaları kapsamında geçen yıl 6 bin 577 kişiye HPV, mamografi (MG) ve kolorektal (KL) tarama hizmeti verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kepez ve komşu ilçeleri kapsayan uygulamada, bin 953 kişiye HPV, 2 bin 969 kişiye mamografi ve bin 655 kişiye kolorektal kanser taraması yapıldı.

Kadınlara yönelik farkındalık çalışmaları dolayısıyla yıl boyunca en fazla yapılan tarama mamografi oldu. HPV taramaları özellikle merkez ilçelerde öne çıkarken, kolorektal taramalar kırsal ilçelerde ve ileri yaş grubunda yüksek katılım gördü.

Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, yaptığı açıklamada, kanserde erken tanının hayat kurtardığını belirtti.

Taramalara katılan 6 bin 577 kişinin kendi sağlıkları için önemli bir adım attığını ifade eden Kocagöz, "Amacımız, her vatandaşımıza erken teşhis imkanını sunmak ve kanserle mücadelede farkındalığını artırmaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Bahriye Yıldırım - Güncel
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı

Vicdansız hemşire hakkında yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Türkiye'nin en iyi üniversiteleri

İşte Türkiye'nin en iyi üniversiteleri
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcıdan olay Yılmaz Güney çıkışı
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor

Nakiti olmayan vatandaşın başvurduğu sisteme düzenleme geliyor
Ümit öldü, yengesi tutuklandı! 'Hepinizi keserim' paylaşımı kan dondurdu

Ümit öldü, yengesi tutuklandı! Yaptığı paylaşım kan donduran cinsten
İşte Türkiye'nin en iyi üniversiteleri

İşte Türkiye'nin en iyi üniversiteleri
Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu

Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu
MHP'li Adan'ı çıldırtan AK Partili vekilin kim olduğu ortaya çıktı

MHP'li Adan'ı çıldırtan AK Partili vekilin kim olduğu ortaya çıktı