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Cumhur İttifakı'nın Kepez Belediye Başkan Adayı Rıza Sümer, Kepez'in çıtasını yükseltmeyi hedefliyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından aday gösterilen Rıza Sümer, seçim çalışmalarına başladı. Sümer, Kepez'in hizmetlerini artırarak daha ileriye taşımayı amaçladıklarını belirtti. Sümer, ailesiyle yapılan ziyaretlerin ardından Yozgatlılar Derneği'nin etkinliğine katıldı ve Kepezspor'un maçını izledi. Sümer, hizmet seçimi gerektiğini vurgulayarak, sürdürülebilir projeler üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Cumhur İttifakı'nın Kepez Belediye Başkan Adayı Rıza Sümer, Kepez'in çıtasını daha yükseğe çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından adaylığı açıklanan Sümer, seçim çalışmalarına başladı.

Sümer, ailesiyle başladığı ziyaretlerini, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Mehmet Çivik, İlçe Kadın Kolları Başkanı İlknur Kurt ve MHP Kepez İlçe Başkanı Servet Ersoy ile geçmiş dönem AK Parti belde ve ilçe başkanlarıyla sürdürdü.

Davet üzerine Yozgatlılar Derneği'nin arabaşı çorbası etkinliğine de katılan Sümer, daha sonra TFF 3. Lig 1. Grup'taki Kepezspor'un Edirnespor ile karşılaştığı maçı izledi.

Sümer, "Hayatımda aldığım en önemli ders şudur, bir işe başlayacaksan anne ve babanın rızasını alacak, duasını isteyeceksin. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Kepez'de yeni hedefler için yola koyulduk. Ama önce anne babamın ellerini öpüp dualarını aldım." dedi.

Kepez'in 25 yıldır hizmet aldığını, iktidarla uyumlu ve kesintisiz süren çalışmaların devam ettiği bir ilçe olduğunu kaydeden Sümer, seçimlerin ideolojik değil, hizmet seçimi olması gerektiğine işaret etti.

Sümer, "Millete hizmet yolunda bahane aramadık, belediye kaynaklarını doğru şekilde kullandık. Bir yola çıktık, yükümüz ağır farkındayız. Yıllar içinde Kepez'in artarak büyüyen çıtasını daha yükseğe çıkartmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Sümer, sürdürülebilirliği önemseyen, gençler, kadınlar ve engelli vatandaşların faydalanabileceği çok sayıda proje hazırlığı içinde olduklarını belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

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