İskenderun'da Kepçe Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde geri manevra yapan bir kepçenin çarptığı motosiklet sürücüsü 73 yaşındaki Şükrü Günal hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Numune Mahallesi 572 Sokak'ta meydana geldi. Operatörünün ismi öğrenilemeyen kepçe geri manevra yaparken Şükrü Günal yönetimindeki motosiklete çarptı. Günal, motosiklet ile iş makinesi arasında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Günal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Günal'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Kepçe operatörü gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

