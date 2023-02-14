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Kenya Devlet Başkanı Ruto yağmur duasına çıktı

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Kenya Devlet Başkanı Ruto yağmur duasına çıktı

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, kuraklığın son bulması ve yağmur yağması için yüzlerce kişiyle birlikte dua etti.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, kuraklığın son bulması ve yağmur yağması için yüzlerce kişiyle birlikte dua etti.

Başkent Nairobi'deki Nyayo Stadyumu'nda yapılan "Ulusal Dua Günü" etkinliğine vatandaşlarla birlikte devletin üst düzey isimleri de katıldı.

İncil'den pasajlar okuyan ve yağmur isteyen Ruto, ülkedeki tüm çocukların ve gençlerin de kötü alışkanlıklar ile alkolden uzak durması için de dua etti.

Kenya'da 4 milyondan fazla kişi kuraklık nedeniyle acil gıda yardımına ihtiyaç duyuyor.

Afrika Boynuzu ülkeleri Kenya, Somali ve Etiyopya'da 36 milyondan fazla kişi kuraklıktan olumsuz etkileniyor.

Kaynak: AA / Güncel

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