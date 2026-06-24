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Kenya'da 16 öğrencinin öldüğü yurt yangınıyla ilgili şüpheli öğrenciler "cinayetle" suçlanacak

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Kenya'da 16 öğrencinin hayatını kaybettiği yurt yangını soruşturmasında, şüpheli öğrenciler hakkında her biri için 16 ayrı cinayet suçlamasıyla dava açılmasına karar verildi. Yangının kundaklama olduğu belirtilirken, 9 öğrenci gözaltında bulunuyor.

Kenya'da 16 öğrencinin hayatını kaybettiği yurt yangınına ilişkin soruşturmada, şüpheli öğrencilerin her biri hakkında 16 ayrı cinayet suçlamasıyla dava açılmasına karar verildi.

Kenya Savcılık Ofisinden yapılan açıklamada, 28 Mayıs'ta çıkan yangına ilişkin soruşturmada elde edilen delillerin değerlendirilmesinin ardından olaya karıştığı belirlenen öğrenciler hakkında dava açılmasının uygun görüldüğü bildirildi.

Açıklamada, haklarında dava açılacak öğrencilerin her birine, yaşamını yitiren 16 öğrenci nedeniyle 16 ayrı cinayet suçlaması yöneltileceği belirtildi.

Savcılık Sözcüsü, şüphelilerin reşit olmamaları nedeniyle kaç öğrenci hakkında dava açılacağını belirtmedi.

Soruşturma kapsamında çoğunluğu "kundaklama" suçundan olmak üzere gözaltına alınan 9 öğrencinin polis gözetiminde bulunduğu kaydedildi.

İçişleri ve Ulusal Yönetim Bakanı Kipchumba Murkomen, güvenlik kamerası görüntülerinin bazı öğrencilerin yangını kasıtlı olarak çıkardığına işaret ettiğini belirtmişti.

Murkomen, Ceza Soruşturmaları Dairesinin tanık ifadeleri, güvenlik kamerası kayıtları ve olay yerinden elde edilen adli deliller doğrultusunda soruşturmayı sürdürdüğünü açıklamıştı.

Nakuru kentindeki yatılı kız okulunda 28 Mayıs'ta gece saatlerinde çıkan yangında 16 öğrenci hayatını kaybetmiş, 79 öğrenci yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Adam Abu
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