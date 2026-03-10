Haberler

Kenya'da Motosiklet Kazasının Ardından Kamyon Kalabalığa Daldı: 14 Ölü, 16 Yaralı

Güncelleme:
Kenya'nın batısındaki Webuye-Kitale Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında en az 14 kişi yaşamını yitirirken, 16 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen kalabalığın arasına giren bir kamyon daha fazla can kaybına neden oldu.

WEBUYE, 10 Mart (Xinhua) -- Kenya'nın batısında meydana gelen trafik kazasında en az 14 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi yaralandı.

Polisin salı günü yaptığı açıklamaya göre kaza, pazartesi gecesi yerel saatle 21.45 sularında Webuye-Kitale Karayolu üzerindeki Malaha mevkiinde meydana geldi.

İlk belirlemelere göre, iki motosiklet sürücüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu iki sürücü de olay yerinde hayatını kaybetti. Öte yandan, kazanın ardından yardım için olay yerine toplanan kalabalığın arasına kontrolden çıkan bir kamyonun dalması sonucu 8 kişi daha olay yerinde can verdi.

Hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan dört kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 14'e yükseldi. Yaralanan 16 kişinin ise hastanede tedavisinin sürdüğü ve durumlarının kritik olduğu bildirildi.

Kenya'da trafik kazaları önemli bir sorun olmaya devam ediyor. Son yıllarda Kenya Ulusal Ulaşım ve Güvenlik Kurumu ve diğer paydaşların yürüttüğü güvenlik girişimlerine rağmen yıllık can kaybı sayısı 4.300'ü aşmış durumda.

Kaynak: Xinhua
