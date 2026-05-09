Haberler

Kenya'da Altın Madeninde Göçük: 10 Ölü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kenya'nın kuzeybatısındaki Rumos Hills bölgesinde bir altın madeninin çökmesi sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti. Kurtarma çalışmaları devam ederken, hala kayıp olanların olduğu belirtiliyor.

KAPENGURİA, 9 Mayıs (Xinhua) -- Kenya'nın kuzeybatısındaki Rumos Hills bölgesinde bulunan geleneksel bir altın madeninin çökmesi sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Batı Pokot Bölgesi Komiseri David Saruni, enkazın altından sesler ve çığlıklar duyulduğuna dair ihbarların ardından, göçük altında hayatta olan başkalarının da olabileceği umuduyla arama çalışmalarının sürdüğünü ve bazı kişilerin hala kayıp olduğunu belirtti.

Saruni, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, Batı Pokot ve Turkana bölgesi sınırına yakın bir noktada meydana gelen olayın ardından Kenya Kızılhaçı tarafından koordine edilen kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Saruni, "Çukurdan en az 10 kişinin cansız bedeni çıkarıldı, çöken çukurda daha fazla kişinin mahsur kaldığına inanıldığından kurtarma çalışmaları devam ediyor" dedi.

Saruni, bölge sakinleri tarafından kurtarılan 12 kişinin bir yerel hastanede tedavi altına alındığını belirtti.

Yerel bir kabile reisi olan Isaac Lomwai de duvarların çökerek madencileri diri diri toprağa gömdüğü sırada çok sayıda geleneksel madencinin çukurun içinde çalıştığını söyledi.

Çökme meydana geldiğinde çukurun içinde tam olarak kaç madencinin bulunduğu ise henüz netlik kazanmadı.

Kaynak: Xinhua
AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama

AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Daha önce görülmemiş bir kar yağdı, köy yeniden sular altında kaldı

Köyden geriye bu manzara kaldı: Daha önce eşi benzeri görülmedi
Akaryakıtta dev indirim! Tabela bir kez daha değişti

Akaryakıtta dev indirim
Denetim sırasında tespit edildi, zincir market şubesi mühürlendi

Denetim sırasında tespit edildi, şube mühürlendi
İşte ülkeyi sallayan sapık futbolcunun 15 yaşındaki kıza attığı mesajlar

15 yaşındaki kıza attığı rezil mesajlar ortaya çıktı

Daha önce görülmemiş bir kar yağdı, köy yeniden sular altında kaldı

Köyden geriye bu manzara kaldı: Daha önce eşi benzeri görülmedi
Bakan Gürlek'ten Özgür Özel'e yanıt: Bu iddialar milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırı

Bakan Gürlek'ten CHP lideri Özel'in iddialarına çok sert yanıt

Bu halini unutun! Zara'yı görenler tanıyamıyor

Bu halini unutun! Ünlü ismi görenler tanıyamıyor