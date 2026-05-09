Kenya'da Altın Madeninde Göçük: 10 Ölü

KAPENGURİA, 9 Mayıs (Xinhua) -- Kenya'nın kuzeybatısındaki Rumos Hills bölgesinde bulunan geleneksel bir altın madeninin çökmesi sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Batı Pokot Bölgesi Komiseri David Saruni, enkazın altından sesler ve çığlıklar duyulduğuna dair ihbarların ardından, göçük altında hayatta olan başkalarının da olabileceği umuduyla arama çalışmalarının sürdüğünü ve bazı kişilerin hala kayıp olduğunu belirtti.

Saruni, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, Batı Pokot ve Turkana bölgesi sınırına yakın bir noktada meydana gelen olayın ardından Kenya Kızılhaçı tarafından koordine edilen kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Saruni, "Çukurdan en az 10 kişinin cansız bedeni çıkarıldı, çöken çukurda daha fazla kişinin mahsur kaldığına inanıldığından kurtarma çalışmaları devam ediyor" dedi.

Saruni, bölge sakinleri tarafından kurtarılan 12 kişinin bir yerel hastanede tedavi altına alındığını belirtti.

Yerel bir kabile reisi olan Isaac Lomwai de duvarların çökerek madencileri diri diri toprağa gömdüğü sırada çok sayıda geleneksel madencinin çukurun içinde çalıştığını söyledi.

Çökme meydana geldiğinde çukurun içinde tam olarak kaç madencinin bulunduğu ise henüz netlik kazanmadı.

Kaynak: Xinhua