Kenya'da ABD'liler için kurulması planlanan Ebola tesisine karşı protestoda 1 kişi hayatını kaybetti

Kenya'nın orta kesimindeki Nanyuki kentinde, ABD vatandaşları için kurulması planlanan Ebola karantina tesisine karşı düzenlenen protestolarda 1 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Laikipia Hava Üssü'nde inşa edilmesi planlanan Ebola karantina tesisine karşı düzenlenen protestolar sırasında göstericiler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Polis, kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Olayda 1 kişi, polis tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Öte yandan, 50'den fazla gösterici de gözaltına alındı.

Gösteriler nedeniyle kent merkezindeki çok sayıda iş yeri faaliyetlerini durdururken, protestocular tesisin yapımının durdurulmasını talep etti.

Laikipia Senatörü John Kinyua, gazetecilere yaptığı açıklamada, tesisin inşasına başlanmadan önce yerel yöneticiler ve toplum temsilcilerinin bilgilendirilmediğini belirtti.

Kinyua, ilçe yönetimi ve seçilmiş temsilcilerin projeden ancak inşaat çalışmalarının başlamasının ardından haberdar olduğunu ifade etti.

Bölge sakinleri ve yerel liderler, tesisin kamu güvenliği, turizm sektörü ve yerel ekonomiye zarar verebileceğini savunarak projeye karşı çıkmayı sürdüreceklerini açıkladı.

ABD'nin Kenya Büyükelçiliği ise daha önce yaptığı açıklamada, biyolojik izolasyon tesisinin çevrede yaşayanlar için herhangi bir risk oluşturmadığını ve tesisin bölgedeki Ebola salgınına karşı yürütülen hazırlık çalışmalarının bir parçası olduğunu bildirmişti.

Ebola tesisi tartışmaları sürüyor

Kenya'da ABD vatandaşları için Ebola karantina merkezi kurulacağı yönündeki haberlerin ardından Nanyuki kentinde son haftalarda protestolar düzenlenmişti.

Nairobi merkezli Katiba Enstitüsünün açtığı dava üzerine Kenya Yüksek Mahkemesi, davanın esası görüşülene kadar ABD veya başka bir yabancı hükümetle bağlantılı herhangi bir Ebola karantina ya da tedavi tesisinin kurulmasını geçici olarak durdurmuştu.

Mahkeme ayrıca hükümete projeye ilişkin anlaşmaların kamuoyuna açıklanması talimatı vermişti.

Kenya Sağlık Bakanı Aden Duale ise hükümetin, Laikipia Hava Üssü'nde kurulması planlanan karantina tesisine ilişkin kamuoyunun görüşüne başvurmayacağını bildirmişti.

Yerel basında, tesise karşı daha önce düzenlenen gösteriler sırasında da 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.