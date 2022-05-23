Keneyi kendi çıkardı, tedavi gördüğü hastanede öldü - Haberler

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Keneyi kendi çıkardı, tedavi gördüğü hastanede öldü

Demirören Haber Ajansı - Arif Arslan - Güncel
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Keneyi kendi çıkardı, tedavi gördüğü hastanede öldü

BATMAN'ın Kozluk ilçesi Ünsaldı köyünde vücuduna yapışan keneyi kendisi çıkartan ve bir süre sonra rahatsızlanarak Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle Batman'a ardından da Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Ahmet Bülbül (60), hayatını kaybetti.

BATMAN'ın Kozluk ilçesi Ünsaldı köyünde vücuduna yapışan keneyi kendisi çıkartan ve bir süre sonra rahatsızlanarak Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle Batman'a ardından da Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Ahmet Bülbül (60), hayatını kaybetti.

Kozluk ilçesi Ünsaldı köyünde yaşayan Ahmet Bülbül, bir süre önce vücuduna yapışan keneyi, kendi imkanlarıyla çıkardı. Bir süre sonra rahatsızlanan Bülbül, KKKA hastalığı şüphesiyle Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Buradaki müdahalenin ardından Bülbül, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Bülbül, 4 gün yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bülbül'ün cenazesi yakınları tarafından alınarak, Ünsaldı köyünde gözyaşlarıyla toprağa verildi.


Demirören Haber Ajansı / Arif Arslan - Güncel

Dicle Üniversitesi, Ahmet Bülbül, Batman, Kırım, Güncel, Haberler

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