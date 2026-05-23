Vücudu kene ve parazitle dolu yavru tilki, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

İzmir Foça'da vücudu kene ve parazitlerle kaplı halde bulunan yavru tilki, 1 aylık yoğun tedavinin ardından sağlığına kavuşarak doğaya bırakıldı.

İZMİR'in Foça ilçesinde vücudunu saran kene ve parazitler nedeniyle bitkin halde bulunan yavru tilki, veteriner kliniğinde 1 ay süren tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Tilki daha sonra doğaya bırakıldı.

Foça ilçesinde ormana yakın bir evin bahçesinde bitkin halde bulunan yavru tilki, duyarlı bir vatandaş tarafından veteriner kliniğine götürüldü. Vücudunu saran kene, kan parazitleri ve şiddetli enfeksiyon nedeniyle yaşama şansının düşük olduğu değerlendirilen yavru tilki, 1 aylık yoğun tedavinin ardından sağlığına kavuşarak ormana bırakıldı. Tilkinin tedavisini gerçekleştiren veteriner hekim Kutlu Dayıoğlu, "Tilki kliniğe geldiğinde vücudu tamamen kene doluydu. Kasları eriyecek kadar zayıftı, oturma pozisyonuna bile gelemeyecek kadar kötü durumdaydı" dedi.

'TİLKİYİ ORMANA BIRAKTIK'

Tilkinin anüs bölgesinde de kurtlanma olduğunu belirten Dayıoğlu, "Tilki yemek yemiyor ve su içmiyordu. Sinekleri bile kovalayamayacak derecede kötü durumdaydı. Yaptığımız kan tahlilleri sonucunda şiddetli anemi, enfeksiyon ve kan paraziti teşhisi koyarak tedaviye başladık. 1 ay boyunca her gün 3 defa farklı gıdalarla beslendi. Düzenli damar içi serum, antibiyotik, vitamin ve aminoasit tedavileri uygulandı. İlk başlarda ağzını zor açtığımız, zorla beslediğimiz tilki iyileştikçe ısırma atakları ve kaçma denemelerine başladı. Bu durum bizim için zorluk oluştursa da iyileştiğinin göstergesi olduğu için mutlulukla karşıladık. Geçtiğimiz gün tilki yavrusunu sağlıklı şekilde ormana bıraktık, özgürlüğüne kavuştu" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
