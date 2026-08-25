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Antalya'da sahte polis dolandırıcılığı: 13,5 milyonluk vurgun

Antalya'da sahte polis dolandırıcılığı: 13,5 milyonluk vurgun
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Antalya'da kendini başkomiser tanıtıp 'kimliğiniz terör örgütünde' diyerek 13,5 milyon lira değerinde para ve ziynet eşyası alan 5 şüpheli, 4 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı; 3'ü tutuklu, 2'si adli kontrolle serbest.

ANTALYA'da telefonda kendisini başkomiser olarak tanıtıp, 'Kimliğiniz terör örgütü tarafından kullanılıyor' diyerek korkuttukları A.L.'nin 13,5 milyon lira değerindeki para ve ziynet eşyasını alıp, dolandıran 5 şüpheli, 4 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne başvuran A.L., tanımadığı bir kişi tarafından arandığını, şüphelinin kendisini başkomiser olarak tanıtıp, kimliğinin terör örgütü tarafından kullanıldığını söyleyerek baskı ve yönlendirmeler sonucunda 13,5 milyon lira değerinde para ve ziynet eşyasını verdiğini kaydetti.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla bağlantılı şüphelilerin kimliklerini belirledi. Şüphelilerin yakalanması amacıyla Antalya merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'si hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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