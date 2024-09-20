Kendi Teleskobuyla 'Süper Kanlı Ay' Tutulmasını Görüntüledi

Kendi imkanlarıyla yaptığı teleskopla "Süper Kanlı Ay" tutulmasını görüntüledi

BURSA - Bursa'da evinin bodrumunda kendi imkanlarıyla teleskop üreten Şenol Şanlı, yılın son ay tutulması olan 'Süper Kanlı Ay' tutulmasını görüntüledi.

Emekli olduktan sonra gökyüzüne merak salan 57 yaşındaki Şenol Şanlı, evinin bodrumuna kurduğu atölyesinde kendi imkanlarıyla teleskop üretti. Boş kalan zamanlarını ay ve gezegenlerin fotoğrafını çekerek değerlendiren Şanlı, yılın dördüncü ve son ay tutulması olan "Süper Kanlı Ay" tutulmasını görüntüledi. Normal görüntüsüne oranla yüzde 14 daha büyük görülen ay tutulması sabah 05.12'de başladı. 05.44 sırasında maksimum seviye görülürken 06.15'te ay tutulması sona erdi. Dünyanın gölgesinde kalarak oluşan kısmi ay tutulması görsel şölen oluşturdu.