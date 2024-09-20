Üye Girişi
Haberler

Kendi Teleskobuyla 'Süper Kanlı Ay' Tutulmasını Görüntüledi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da kendi imkanlarıyla teleskop üreten 57 yaşındaki Şenol Şanlı, yılın son ay tutulması olan 'Süper Kanlı Ay' tutulmasını başarıyla görüntüledi. Emeklilik sonrası gökyüzüne merak salan Şanlı, ay ve gezegenlerin fotoğraflarını çekerek zamanını değerlendiriyor.

Kendi imkanlarıyla yaptığı teleskopla "Süper Kanlı Ay" tutulmasını görüntüledi

BURSA - Bursa'da evinin bodrumunda kendi imkanlarıyla teleskop üreten Şenol Şanlı, yılın son ay tutulması olan 'Süper Kanlı Ay' tutulmasını görüntüledi.

Emekli olduktan sonra gökyüzüne merak salan 57 yaşındaki Şenol Şanlı, evinin bodrumuna kurduğu atölyesinde kendi imkanlarıyla teleskop üretti. Boş kalan zamanlarını ay ve gezegenlerin fotoğrafını çekerek değerlendiren Şanlı, yılın dördüncü ve son ay tutulması olan "Süper Kanlı Ay" tutulmasını görüntüledi. Normal görüntüsüne oranla yüzde 14 daha büyük görülen ay tutulması sabah 05.12'de başladı. 05.44 sırasında maksimum seviye görülürken 06.15'te ay tutulması sona erdi. Dünyanın gölgesinde kalarak oluşan kısmi ay tutulması görsel şölen oluşturdu.

Kendi Teleskobuyla 'Süper Kanlı Ay' Tutulmasını Görüntüledi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH BOZKURT - Güncel

Yerel Haberler Teknoloji Eğitim Güncel Yaşam Bursa

Güran ailesi 19 gün boyunca rol yapmış! Adli Tıp Kurumu raporu geldi! İşte Narin'in ölüm tarihi

Adli Tıp Kurumu raporu geldi! İşte Narin'in ölüm tarihi

 Savaş resmen başladı! İsrail, Lübnan'ı vurdu

Savaş resmen başladı! İsrail Lübnan'ı vurdu

 Bu kadarını Hizbullah da tahmin etmemiştir! İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış

İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış
İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan'ı bekleyen en büyük tehlike!

İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan'ı bekleyen en büyük tehlike!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KPSS Ön Lisans branş bazında sıralama ne zaman açıklanacak 2024? KPSS Ön Lisans atama taban puanları kaç 2024? Bursa elektrik kesintisi! 20-21 Eylül Gemlik, Mudanya, Gürsu elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 20-21 Eylül Nurdağı, İslahiye, Oğuzeli elektrik kesintisi listesi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 20-21 Eylül Bornova, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 20-21 Eylül Turgutlu, Salihli, Alaşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef parmesanlı risotto tarifi! En güzel parmesanlı risotto tarifi! Parmesanlı risotto tarifi nasıl yapılır? Parmesanlı risotto için malzemeler! 20-21 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Akşehir, Seydişehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 20-21 Eylül Muratpaşa, Serik, Kumluca elektrik kesintisi İstanbul elektrik kesintisi! 20-21 Eylül Bahçelievler, Sultangazi, Maltepe elektrik kesintisi! BEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman biter? Ankara elektrik kesintisi! 20-21 Eylül Keçiören, Sincan, Altındağ elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });