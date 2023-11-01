Genç çiftin kapısı polis tarafından çalınır ve tarihi eser kaçırmaktan gözaltına alınırlar. Nurettin, Alize'nin hayat standartları konusunda endişelenir ve maddi destek teklif eder. Ancak Serkan kabul etmez ve Alize ile yeni bir hayata başlamaya kararlı olduğunu söyler. İlk kez bir evi idare etmeye çalışan genç çift, sıkıntılarının üstesinden gelmeye çalışırken Alize hastalanır ve Nurettin'in bardağı taşar.

Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin 19. bölümünde Alize ve Serkan zorlu bir ev ekonomisi sınavına giriyor

Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin 19. bölüm konusu şöyle;

Genç çiftin kapısı hiç beklemedikleri anda polis tarafından çalınır. Alize ve Serkan, tarihi eser kaçırmaktan gözaltına alınıp, geceyi nezarethanede geçirirler.

Ancak bu olay sonrasında Nurettin, kızı Alize'nin hayat standartları konusunda endişelenmeye başlar. Nurettin genç çiftle konuşup onlara maddi destek vermeyi teklif eder.

Ancak Serkan bunu kabul etmez. Serkan, Nurettin'e, Alize ile yeni bir hayata başladığını ve bu hayatın sorumluluğu neyse almaya kararlı olduğunu söyler. Hatta Serkan, Nurettin sayesinde girdiği oteldeki müdürlük işinden de istifa eder.

Artık Alize'yle kendi yağlarında kavrulacaklardır. Bu karar, ağzında altın kaşıkla doğmuş, para harcamayı bilmeyen Alize için tam bir ev ekonomisi sınavına dönüşür.

Hayatlarında ilk kez bir evi idare etmeye çalışan genç çift, zorlansalar da birbirlerine verdikleri destekle sıkıntılarının üstesinden gelmeye çalışırlar. Ta ki Alize üşütüp hasta olana dek! Alize'nin hastalanması Nurettin için bardağı taşıran son damla olur.

Hasta kızını kaptığı gibi o evden çıkarırken; Serkan'a da bir baba olarak son sözünü söyler. Alize artık Serkan'ın şartları altında yaşamayacaktır.