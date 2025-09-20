Kemoterapi Kardeşliği Platformu'ndan Moral Boğaz Turu

Kemoterapi Kardeşliği Platformu, kanser hastaları ve yakınlarının moral bulması amacıyla Boğaz turu düzenledi.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, kanserle mücadele eden bireyler ile yakınlarının sosyalleşmesine, moral bulmasına ve dayanışma içinde güçlenmesine katkıda bulunmayı amaçlayan gezi, Üsküdar'dan başladı.

Valide Sultan Gemisi'yle Boğaz'a açılan katılımcılar, çay ve simit eşliğinde manzaranın tadını çıkardı.