Kemerburgaz-Bahçeköy Orman Yolunda Kafa Kafaya Çarpışma: 3 Yaralı

- İstanbul'da orman yolunda feci kaza: Yaralının çalan telefonuna itfaiye eri cevap verdi

Kemerburgaz-Bahçeköy orman yolunda otomobil ile kapalı kasa minibüs kafa kafa çarpıştı

Kaza sonucu 2'si kadın 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, araçlar kullanılamaz hale geldi

Yaralı sürücü yakınına cevap vermek istemeyince itfaiye eri telefonda konuştu

İSTANBUL - Kemerburgaz-Bahçeköy orman yolunda kadın sürücünün kontrolündeki otomobil kayarak karşı yönden gelen kapalı kasa minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu 2'si kadın 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, araçlar kullanılamaz hale geldi. Ambulansla hastaneye götürülen yaralılardan erkek sürücü, yakınına cevap vermek istemeyince itfaiye eri telefonda konuştu.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Eyüpsultan Kemerburgaz-Bahçeköy orman yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kadın sürücüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, karşı yönden gelen kapalı kasa minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu kullanılamaz hale gelen araçlardaki 2'si kadın 3 kişi yaralandı.

Kafa kafaya çarpıştılar

Kazanın ardından çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yağ dökülen yolun geçiş güveliğini alırken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. Müdahale sonrası yaralılar ambulanslarla hasteneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

Yaralı yakınıyla itfaiye eri konuştu

Öte yandan kazayla ilgili konuşan yaralı bir sürücü, "Hızlı bir şekilde benim şeridime girerek bana kafadan vurdu. Göğüsüm batıyor. Ben arabadan çıkamadım. Onları gelen arkadaşlar araçtan çıkardı. Şu an durumlarını bilmiyorum" dedi. O esnada yaralı adamı da bir yakını cep telefonundan aradı. Ancak yaralı adam konuşamayınca itfaiye eri telefonu açarak olayı yakınına anlattı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.