Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Idyros Antik Kenti'ni ziyaret etti
Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Akdeniz Üniversitesi Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hakan Öniz ile birlikte Idyros Antik Kenti'ni gezdi. Ayrıca, Su Altı Arkeoloji Müzesi için yapılan çalışmaları denetledi ve kentin Kemer turizmine değer katacağını belirtti. Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Kemer Vergi Dairesi Müdürü Harun Kara ve beraberindekileri de kabul etti.
Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Idyros Antik Kenti'ni gezerek kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Solmaz, Akdeniz Üniversitesi Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hakan Öniz ile arkeolojik kazı yapılan antik kentti ziyaret etti.
Ardından, yakında temeli atılacak Su Altı Arkeoloji Müzesi için yürütülen çalışmaları denetleyen Solmaz, Idyros Antik Kenti'nin Kemer turizmine değer katacağını ifade etti.
Solmaz, "Vergi Haftası" etkinlikleri kapsamında Kemer Vergi Dairesi Müdürü Harun Kara ve beraberindekileri makamına kabul etti.