Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Idyros Antik Kenti'ni ziyaret etti

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Idyros Antik Kenti'ni gezerek kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Solmaz, Akdeniz Üniversitesi Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hakan Öniz ile arkeolojik kazı yapılan antik kentti ziyaret etti.

Ardından, yakında temeli atılacak Su Altı Arkeoloji Müzesi için yürütülen çalışmaları denetleyen Solmaz, Idyros Antik Kenti'nin Kemer turizmine değer katacağını ifade etti.

Solmaz, "Vergi Haftası" etkinlikleri kapsamında Kemer Vergi Dairesi Müdürü Harun Kara ve beraberindekileri makamına kabul etti.