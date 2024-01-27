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Kemer Devlet Hastanesi'ne yeni başhekim atandı

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Kemer Devlet Hastanesi'nde 2017'den bu yana başhekim yardımcılığı görevini sürdüren Opr. Dr. Ali Ergün, hastanenin yeni başhekimi oldu. Ergün, görevine başlayarak halka en iyi hizmeti sunmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Kemer Devlet Hastanesi Başhekimliğine atanan Opr. Dr. Ali Ergün, görevine başladı.

Kemer Devlet Hastanesinde 2017'den bu yana başhekim yardımcılığı görevini sürdüren Ergün, hastanenin yeni başhekimi oldu.

Görevine başlayan Ergün, halka en iyi hizmeti sunmak için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

Devlet Hastanesi Ali Ergün Kemer Sağlık Güncel Haberler

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