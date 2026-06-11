Haberler

Antalya'da sahilde erkek cesedi bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Kemer ilçesinde Beldibi Mahallesi sahilde bir erkek cesedi bulundu. Kimliği belirlenemeyen cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde sahilde erkek cesedi bulundu.

Beldibi Mahallesi'ndeki sahilde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Üzerinden kimlik çıkmayan cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Ayaz Taş
Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek

Trump'tan altın yatırımcısını daha da endişelendirecek tehdit

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çay toplamak için İran'dan Rize'ye getirilen yabancı işçilerin darbedildiği iddiası

Çalışmak için geldikleri Türkiye'de kabusu yaşadılar
Acun Ilıcalı transfere dev bir bütçe ayırdı! İşte o rakam

Acun Ilıcalı çıldırdı! Transfere akılalmaz rakam
Hong Kong'lu diş hekimini sahte kimlikle dolandıran Nijeryalı Esenyurt'ta yakalandı

Hong Kong'da başlayan 2.5 milyon dolarlık aşk tuzağı İstanbul'da çöktü
TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz

TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz
Üç kuruş için yaptığı rezilliğe bakın! 'Kaymakamlığa bildirelim' dediler ama...

Üç kuruş için yaptığı rezilliğe bakın
Arda Turan'dan ayrılık kararı: Gönderin gitsin

Arda Turan'dan ayrılık kararı
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi yıldız golcüyü İstanbul'a getiriyor

Süper Lig devi yıldız golcüyü İstanbul'a getiriyor