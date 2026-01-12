Antalya'da istinat duvarının çökmesi sonucu araçta mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelen sağanak yağış sonrası bir istinat duvarının çökmesi sonucu araçta mahsur kalan 4 kişi, Kemer Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre Yayla Kuzdere yolunda sağanak nedeniyle gece saatlerinde istinat duvarı çöktü.
Olay sebebiyle bir araçta 4 kişi mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
İş makineleriyle çalışma yapan ekipler, yolu ulaşıma açarak araçta mahsur kalan 4 kişiyi kurtardı.
Kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Güncel