Kemer Belediyesinden 6 bin 500 Öğrenciye Kırtasiye Desteği
Kemer Belediyesi, 'Eğitim Varsa Gelecek Var' projesi kapsamında 6 bin 500 öğrenciye ücretsiz kırtasiye malzemesi dağıttı. Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, eğitime destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Kemer Belediyesinin "Eğitim Varsa Gelecek Var" projesi kapsamında 6 bin 500 öğrenciye ücretsiz kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, anaokulundan sekizinci sınıfa kadar olan öğrenciler için hazırlanan kırtasiye setlerinin dağıtımı, Göynük Ortaokulu, Göynük İmam Hatip Ortaokulu, Beldibi İlkokulu ve Ortaokulu, Ulupınar Çıralı İlkokulu ve Beycik İlkokulunda yapılan teslimatlarla sona erdi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, eğitime her fırsatta destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Çocukların ülkenin geleceği olduğunu aktaran Topaloğlu, "Onların iyi şartlarda eğitim alması için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Güncel
