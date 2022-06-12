Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu'nun oğluna silahlı saldırı - Haberler

Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu'nun oğluna silahlı saldırı ANTALYA'nın Kemer ilçesinin Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun oğlu Osman Topaloğlu'na, dün işlettiği su sporları merkezinde silahlı saldırı düzenlendi. ANTALYA'nın Kemer ilçesinin Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun oğlu Osman Topaloğlu'na, dün işlettiği su sporları merkezinde silahlı saldırı düzenlendi. Topaloğlu saldırıyı yara almadan atlatırken, şüpheli E.E., gözaltına alındı. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun oğlu Osman Topaloğlu'nun işlettiği 5 yıldızlı bir otelin su sporları merkezinde saat 20.00 sıralarında silahlı saldırı olduğu bilgisini alan jandarma ekipleri, olay yerine hareket etti. 4 el ateş edilen silahlı saldırıdan Topaloğlu'nun yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli E.E.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Demirören Haber Ajansı / Levent Yenigün - Güncel Necati Topaloğlu Osman Topaloğlu Kemer Güncel Haberler

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